Caso Parisi | gli operai raccontano l’incidente con Viviana in galleria

DavideScialpi : @ardigiorgio @ErPanfi @totallywon_ @BentivogliMarco @riotta @AlfonsoFuggetta @CarloStagnaro @mariolavia… - DavideScialpi : @ardigiorgio @ErPanfi @totallywon_ @BentivogliMarco @riotta @AlfonsoFuggetta @CarloStagnaro @mariolavia… - _Facezia_ : Se ne è parlato molto dopo il caso di Viviana Parisi, sull'opportunità di lasciare un bambino senza altre persone i… - sprto : @alian_maria @BentivogliMarco @riotta @AlfonsoFuggetta @CarloStagnaro @mariolavia @mattiafeltri @antoniopolito1… - gianpiero1965 : @BentivogliMarco @riotta @AlfonsoFuggetta @CarloStagnaro @mariolavia @mattiafeltri @antoniopolito1 @nzingaretti… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Parisi

Slittano per motivi organizzativi i rilievi sui frammenti ossei del piccolo Gioele all’Istituto di Medicina Legale di Messina, inizialmente previsti per oggi. Mercoledì verrà analizzata la mascella ri ...«Abbiamo sentito lo stridio degli pneumatici poi l'urto violento». Sono queste le parole dei due operai coinvolti nell'incidente che sarebbe stato causato da Viviana Parisi il giorno in cui è poi scom ...«Entro l'autunno sarà giusto partire. Noi partiamo a prescindere», dal responso di Giuseppe Sala. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto quando il ...