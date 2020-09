Caso Diawara | quattro posti liberi nella rosa | la Roma è pronta a difendersi

(Di lunedì 21 settembre 2020) La svista potrebbe costar caro ma la, anche di 3-0 a tavolino.è indubbiamente ildel giorno e la clamosvistalista degli over 22, in occasione della trasferta di Verona, potrebbe regalare il primo colpo di scena in questo nuovo campionato. Ma la, secondo quanto appreso dall’Adnkronos, sarebbepoiché anche se il regolamento prevede la sconfitta a tavolino, la svista non ha alterato in nessun modo l’andamento della gara. Peraltro, a favore della tesi della, ieranoe in un ...

E’ proprio il caso di dirlo perché la Roma potrebbe perdere a tavolino (3-0) il match contro il Verona di sabato scorso, terminato sul campo 0-0. Come riporta la Gazzetta dello Sport la Roma, ad ...La Roma rischia di cominciare la Serie A 2020-2021 come peggio non si potrebbe. In realtà, il campionato dei giallorossi è già iniziato: sabato sera, 0-0 in casa del Verona. Questo almeno è il ...In caso il giudice sportivo dovesse esprimersi in tal senso ... Nella lista dei 25 posti, infatti, la Roma ha ancora 4 slot liberi e avrebbe potuto inserire tranquillamente Diawara in uno di questi. E ...