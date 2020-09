Caso Diawara | avv Grassani | “Meno grave rispetto a Ragusa col Sassuolo”

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 settembre 2020) “Se al Sassuolo per ilhanno dato lo 0-3 a tavolino, confermato in ogni sede perché non era in nessuna lista, ildidi primo acchito mi sembra sostanzialmente meno“. &E; questo il pensiero dell’avvocato Mattiain merito alper il quale la Roma rischierebbe il 3-0 a tavolino nella gara inaugurale contro il Verona. “Si tratterebbe di un giocatore che &e; stato inserito nella lista che non gli competeva ma, secondo quello che trapela, la Roma aveva gli slot giusti per poterlo inserire anche in lista A – ha dettoal telefono con l’Ansa -. Per cui nella sostanza ...