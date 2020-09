Caserta, allenatore contesta verdetto e incontro di pugilato finisce in rissa: tre feriti gravi (Di lunedì 21 settembre 2020) Tragedia sfiorata a Recale, in provincia di Caserta, dove un incontro di pugilato si è trasformato in una vera e propria rissa. Tutto è accaduto ai campionati giovanili regionali junior. Alla fine dell’incontro, l’allenatore di una palestra napoletana, la “Giuseppe Pizzo”, ha contestato il verdetto di un incontro in cui il figlio è stato dato perdente. L’uomo è sceso dal ring, ha inseguito e aggredito gli arbitri. Sono volate sedie e tavoli di plastica. L’uomo ha poi colpito altre persone presenti: tre sono finite in ospedale con ferite di una certa gravità. La Federazione di pugilato ha già annunciato misure molto ... Leggi su tpi (Di lunedì 21 settembre 2020) Tragedia sfiorata a Recale, in provincia di, dove undisi è trasformato in una vera e propria. Tutto è accaduto ai campionati giovanili regionali junior. Alla fine dell’, l’di una palestra napoletana, la “Giuseppe Pizzo”, hato ildi unin cui il figlio è stato dato perdente. L’uomo è sceso dal ring, ha inseguito e aggredito gli arbitri. Sono volate sedie e tavoli di plastica. L’uomo ha poi colpito altre persone presenti: tre sono finite in ospedale con ferite di una certatà. La Federazione diha già annunciato misure molto ...

