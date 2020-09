Carmela Schettino Boss de La Contadina | il segreto della sua azienda

(Di lunedì 21 settembre 2020) Questo articolo .de ‘La’: ecco chi è la donna imprenditrice, che parteciperà alla trasmissione ‘in incognito’. Oggi su Rai Due andrà in onda ‘in incognito’, programma condotto anche in quest’edizione da Max Giusti. Protagonista di questa terza puntata sarà, proprietaria, insieme a suo marito Alessandro De Masi, de ‘La …

Notiziedi_it : Boss in Incognito 2020 nel paradiso della mozzarella di bufala con Carmela Schettino de La Contadina - UnDueTreBlog : #BossinIncognito – Terza puntata del 21 settembre 2020 – Carmela Schettino protagonista. - DonnaGlamour : Chi è Carmela Schettino, protagonista di Boss in Incognito -

Ultime Notizie dalla rete : Carmela Schettino

Chi è Carmela Schettino detta “Melania” de La Contadina è la protagonista della terza puntata di Boss in Incognito, il docu-reality condotto da Max Giusti su Rai2. Con lei il marito Di Masi La puntata ...Protagonista della terza puntata di Boss in incognito, programma in onda oggi – 21 settembre 2020 – su Rai 2, è Carmela Schettino, proprietaria, insieme a suo marito Alessandro De Masi, de La ...Questa sera, 21 settembre 2020, torna Boss in incognito, il docu-reality di Rai 2 condotto da Max Giusti con la terza delle quattro puntate previste, a partire dalle 21.20. Il format è quello noto e a ...