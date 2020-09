Cardiochirurgia mininvasiva | metodiche avanzate a Maria Eleonora Hospital

(Di lunedì 21 settembre 2020) I progressi registrati nella tecnologia endovascolare e le innovazioni procedurali dal 1977, anno della prima angioplastica coronarica, ad oggi hanno contribuito a determinare un salto di qualità nelle procedure di emodinamica, rendendo il trattamento di queste patologie sempre più performante, mininvasivo e sicuro. In quest’ottica, vi sono innovazioni che rappresentano un unicum nella Cardiologia Interventistica come la TEVAR (acronimo di Thoracic EndoVascular Aneurysm Repair), un’alternativaalla chirurgia per il trattamento delle patologie dell’aorta toracica, quali aneurismi e dissezioni., Ospedale di Alta Specialità a Palermo, è tra i pochi centri in Sicilia a proporre questo tipo di procedura, che consente di intervenire su ...

Ultime Notizie dalla rete : Cardiochirurgia mininvasiva

Meteo Web

Al Policlinico è stato eseguito il primo intervento italiano al cuore in endoscopia, con tecnologia 3D di ultima generazione. Un’operazione da record quella dell’equipe di Marco Diena, responsabile de ...Ha 53 anni, è italiano ed è il primo paziente ad essere operato al cuore, per una plastica della valvola mitrale, in endoscopia con tecnologia 3D di ultima generazione. L'intervento record è stato ese ...Milano, 16 set. (Adnkronos Salute) - Ha 53 anni e allena una squadra di calcio. E' il primo paziente italiano ad essere operato al cuore, per una plastica della valvola mitrale, in endoscopia con tecn ...