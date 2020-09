Campania. Nel giorno delle elezioni esplodono i contagi da coronavirus: il bollettino di oggi (Di lunedì 21 settembre 2020) Campania. Sono 243 i positivi oggi, lunedì 21 settembre. Numeri preoccupanti proprio nel secondo giorno delle elezioni. Secondo il bollettino fornito dall’unità di crisi della Regione sono 243 i positivi di oggi su 3.045 tamponi effettuati. Si registra anche un decesso, mentre i guariti sono 20. Il bollettino di oggi 21 settembre Si riduce il numero dei … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 21 settembre 2020). Sono 243 i positivi, lunedì 21 settembre. Numeri preoccupanti proprio nel secondo. Secondo ilfornito dall’unità di crisi della Regione sono 243 i positivi disu 3.045 tamponi effettuati. Si registra anche un decesso, mentre i guariti sono 20. Ildi21 settembre Si riduce il numero dei … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

