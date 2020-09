Campania, Fdi primo ma non sfonda. Ora occhi puntati su Palazzo San Giacomo (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – In base alla terza proiezione di Swg per La7, anche in Campania sul fronte delle liste è Fratelli d’Italia a ‘trainare’ il centrodestra con il 6,4%, seguita da Forza Italia al 5,6. Stessa percentuale della Lega. I tre partiti hanno sostenuto il candidato Stefano Caldoro. Dunque Fdi si conferma primo partito della coalizione ma non sfonda. “Confermiamo che siamo la forza trainante della coalizione in Campania e in tutta Italia, sia dove vinciamo come nella storico risultato delle Marche con Acquaroli, sia in una battaglia impari come quella in Campania” commenta Andrea Del Mastro, commissario nella Citta’ Metropolitana di Napoli di Fratelli d’Italia, commentando le proiezioni che danno al momento Fdi come ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – In base alla terza proiezione di Swg per La7, anche insul fronte delle liste è Fratelli d’Italia a ‘trainare’ il centrodestra con il 6,4%, seguita da Forza Italia al 5,6. Stessa percentuale della Lega. I tre partiti hanno sostenuto il candidato Stefano Caldoro. Dunque Fdi si confermapartito della coalizione ma non. “Confermiamo che siamo la forza trainante della coalizione ine in tutta Italia, sia dove vinciamo come nella storico risultato delle Marche con Acquaroli, sia in una battaglia impari come quella in” commenta Andrea Del Mastro, commissario nella Citta’ Metropolitana di Napoli di Fratelli d’Italia, commentando le proiezioni che danno al momento Fdi come ...

