Campania | De Luca straccia Caldoro | male la Ciarambino

(Di lunedì 21 settembre 2020) Le “mani sicure” di Vincenzo Desi allungano su altri cinque anni di governo alla Regione. I primi exit poll confermano le previsioni, assegnando al presidente uscente fra il 52 e il 56 per cento. Il suo eterno rivale, Stefano, candidato per il centrodestra, si ferma al 26/30 per cento. E’ forse la conclusione di un duello durato dieci anni: nel 2010 prevalsecol 54,2 per cento contro il 43,0 di De; nel 2015 prevalse invece il candidato del centrosinistra con il 41,1 contro 38,4. Il dato di oggi è ovviamente il migliore di De, che guadagna oltre dieci punti percentuali su cinque anni fa e quasi doppia, che invece scende al suo minimo storico. Secondo gli exit poll di Noto sulla Rai, De ...

ADeLaurentiis : Cari Campani, il Napoli sostiene la candidatura di De Luca per il secondo quinquennio di presidenza della Campania.… - matteosalvinimi : Nella Campania di De Luca e del ministro Costa scoppia l’ennesimo rogo che avvelena la Terra dei Fuochi: a Caivano… - you_trend : ?? #CAMPANIA #EXITPOLL OPINIO-RAI: DE LUCA (CSX): 54-58% CALDORO (CDX): 23-27% CIARAMBINO (M5S): 10,5-14,5% Copert… - ToninoRiccardi1 : RT @lercionotizie: #ultimora Campania. De Luca vince e annuncia: 'Quarantena obbligatoria per chi ha votato Caldoro' - ruiciccio : RT @La7tv: #elezioniregionali2020 #maratonamentana Prima proiezione #Campania: Vincenzo #DeLuca al 66,8%; Stefano #Caldoro al 19,2%; Valeri… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania Luca

La paura del coronavirus non ha fermato il voto come invece si temeva. Gli italiani, anzi, si sono recati alle urne in sicurezza: ieri alle 23 l'affluenza per il referendum costituzionale sulla riduzi ...In base alle prime proiezioni di Swg per La7, nelle Regionali in Campania il candidato Pd-Iv Vincenzo De Luca svetta con il 66,8 % su Stefano Caldoro, candidato Fi del centrodestra, al 19,2% mentre ...In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Campania il governatore uscente Vincenzo De Luca (Centrosinistra) è dato a 54-58%. E' seguito dal candidato di ...