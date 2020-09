Calolziocorte | ferito si barrica sul treno | disagi sulla Milano - Lecco

(Di lunedì 21 settembre 2020),, 21 settembre 2020 " A causa di un giovane in viaggio senza biglietto che ha anche invaso i binari alla stazione disi sono registrati momenti di tensione e ...

Ultime Notizie dalla rete : Calolziocorte ferito

Il Giorno

Calolziocorte (Lecco), 21 settembre 2020 – A causa di un giovane in viaggio senza biglietto che ha anche invaso i binari alla stazione di Calolziocorte si sono registrati momenti di tensione e disserv ...Blitz all'alba dei carabinieri che sono sulle tracce di Stefano Valsecchi, l'imprenditore di 54 anni di Calolziocorte, che è ritenuto l'autore della sparatoria avvenuta domenica 13 settembre a Olginat ...L’ultima volta è stato visto domenica, mentre scappava al volante della propria Panda 4X4 subito dopo aver freddato in strada e in pieno giorno a Olginate, nel Lecchese, il 47enne Salvatore De Fazio e ...