Caldoro | “Hanno vinto i presidenti Covid Ma faremo esame di coscienza”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Camicia bianca, faccia tirata Stefanoarriva al comitato al Centro Direzionale di Napoli. Vittoria schiacciante del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca con le proiezioni che danno il candidato del centrodestra in queste ore al 16,44% “Il risultato rispecchia un andamento generale – il commento a caldo di– che vede una valanga di consensi per tutti iche hanno gestito l’emergenza. A questo in Campania si è aggiunta una vera macchina da guerra con tantissime liste a sostegno di De Luca. Abbiamo sempre detto che sarebbe stata una battaglia molto difficile e non ad armi pari”. Percentuali bassissime del centrodestra che incassa una disfatta clamorosa. “Non dovrà mancare ...