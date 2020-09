Calciomercato Spezia: domani arrivano Agoumé, Pobega e Djidji (Di lunedì 21 settembre 2020) Calciomercato Spezia: il club ligure ha chiuso per l’arrivo di tre nuovi acquisti. domani in città Agoumé, Pobega e Djidji Spezia scatenato. Come riporta Gianluca Di Marzio, il club ligure ha chiuso per tre nuovi acquisti. domani saranno giocatori bianconeri Lucien Agoumé, centrocampista classe 2002 in prestito dall’Inter, Koffi Djidji dal Torino (difensore classe 1992) e Tommaso Pobega, centrocampista 1999 del Milan che arriverà anche lui in prestito. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 settembre 2020): il club ligure ha chiuso per l’arrivo di tre nuovi acquisti.in città Agoumé,scatenato. Come riporta Gianluca Di Marzio, il club ligure ha chiuso per tre nuovi acquisti.saranno giocatori bianconeri Lucien Agoumé, centrocampista classe 2002 in prestito dall’Inter, Koffidal Torino (difensore classe 1992) e Tommaso, centrocampista 1999 del Milan che arriverà anche lui in prestito. Leggi su Calcionews24.com

