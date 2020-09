Calciomercato Napoli, non arriva nessuna offerta sufficiente per Kalidou Koulibaly (Di martedì 22 settembre 2020) In queste ore Kalidou Koulibaly sembrava essersi avvicinato fortemente al Paris Saint-Germain: la squadra francese, come riportato dal The Telegraph, avrebbe presentato un’offerta da 80 milioni di Euro al Napoli per portare a casa il difensore senegalese. La voce proveniente dall’Inghilterra, però, non troverebbe riscontro qui in Italia: la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club azzurro, ha di fatto smentito l’offerta dei parigini. Al momento non sarebbe pervenuta al Napoli nessuna offerta dalla Francia. La realtà è che nessuno riesce ad accontentare il Napoli. Manchester City e Paris Saint-Germain potrebbero arrivare a 60 milioni con ... Leggi su calciomercato.napoli (Di martedì 22 settembre 2020) In queste oresembrava essersi avvicinato fortemente al Paris Saint-Germain: la squadra francese, come riportato dal The Telegraph, avrebbe presentato un’da 80 milioni di Euro alper portare a casa il difensore senegalese. La voce proveniente dall’Inghilterra, però, non troverebbe riscontro qui in Italia: la redazione di Radio Kiss Kiss, radio ufficiale del club azzurro, ha di fatto smentito l’dei parigini. Al momento non sarebbe pervenuta aldalla Francia. La realtà è che nessuno riesce ad accontentare il. Manchester City e Paris Saint-Germain potrebberore a 60 milioni con ...

tuttosport : The Telegraph: '#Koulibaly-#Psg, ci siamo. Al #Napoli 82 milioni' ?? ?? - Glongari : #Chievo si accelera per #Palmiero del #Napoli #sportitaliamercato #Calciomercato - Glongari : #chievo in chiusura l’affare #Palmiero. Domani firmerà con i clivensi e arriverà dal #Napoli in prestito con diritt… - alexangiolini : Ma un bello scambio #milik-#Nainggolan non farebbe comodo a tutti? #calciomercato #inter #napoli - calciomercatino : CLAMOROSO! La #Juve prende #Morata... e il #Napoli prende #Britos! Candidato a sostituire il partente #Koulibaly!… -