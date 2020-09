Calciomercato Napoli, la Roma: “Nessuna illazione sulle condizioni fisiche di Milik” (Di lunedì 21 settembre 2020) Prosegue non senza difficoltà la trattativa per portare il centravanti polacco nella Capitale e Dzeko alla Juventus. “In merito alle indiscrezioni relative alla trattativa con il Napoli per il possibile trasferimento di Arkadiusz Milik, la Roma smentisce qualsiasi illazione sullo stato della trattativa e ancor di piu’ sulle condizioni fisiche del calciatore, per il quale … Leggi su 2anews (Di lunedì 21 settembre 2020) Prosegue non senza difficoltà la trattativa per portare il centravanti polacco nella Capitale e Dzeko alla Juventus. “In merito alle indiscrezioni relative alla trattativa con ilper il possibile trasferimento di Arkadiusz Milik, lasmentisce qualsiasisullo stato della trattativa e ancor di piu’del calciatore, per il quale …

