Calciomercato Napoli, Koulibaly ai saluti: arriva la maxi offerta del PSG, battuta la concorrenza del Manchester City (Di lunedì 21 settembre 2020) Kalidou Koulibaly sarebbe ad un passo dal salutare il Napoli.Nonostante l'esordio nella stagione di Serie A 2020/2021 con la maglia dei partenopei nella sfida contro il Parma, vinta per 2-0 grazie ai gol di Mertens ed Insigne, il Napoli potrebbe perdere il difensore senegalese. Centrale di difesa roccioso, instancabile e deciso nelle entrate per proteggere la propria porta, il senegalese classe 1991 fa gola a diversi club d'Europa. Tra questi ci sono Manchester City e Paris Saint-German, che da tempo seguono gli sviluppi per poter portare nelle rispettive compagini il calciatore del Napoli. Secondo indiscrezioni riportate dal tabloid britannico The Telegraph, la società parigina avrebbe battuto la concorrenza dei Citizens per l'approdo in Francia di ...

