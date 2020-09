Calciomercato Napoli | Arkadiusz Milik starebbe per rinunciare agli ultimi stipendi per partire

Leggi su calciomercato.napoli

(Di lunedì 21 settembre 2020)continua a condizionare il mercato dele non solo. Secondo il giornalista della Rai Ciro Venerato, però, sembrano esserci delle novità per quanto riguarda la cessione dell’attaccante polacco, come riferito nel corso della “Domenica Sportiva”. “Oggi c’è stata una telefonata importante di Paratici alla Roma e all’agente di Dzeko. La Juventus non aspetterà ancora molto l’operazione dei giallorossi con. Gli agenti disono ae domani avranno un colloquio col club azzurro. Ilchiede all’attaccante didi luglio e agosto per eliminare le multe per il danno d’immagine. ...