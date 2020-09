Calciomercato Juventus, tutto fatto per il ritorno di Morata: lo spagnolo è atteso a Torino. I dettagli (Di lunedì 21 settembre 2020) Salvo inattesi colpi di scena, sarà Alvaro Morata il nuovo numero 9 della Juventus.Il club di Andrea Agnelli e l’Atletico Madrid avrebbero raggiunto un’intesa di massima per il trasferimento dell’attaccante spagnolo alla corte di Andrea Pirlo: prestito oneroso (nove milioni di euro) con diritto di riscatto (senza obbligo) fissato a 45 milioni di euro, con la possibilità di rinnovare il prestito per un altro anno. Resterebbero soltanto gli ultimi dettagli da limare tra i due club.Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, dunque, Morata arriverà con ogni probabilità in quel di Torino già nella giornata di domani, dove sosterrà le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà alla ... Leggi su mediagol (Di lunedì 21 settembre 2020) Salvo inattesi colpi di scena, sarà Alvaroil nuovo numero 9 della.Il club di Andrea Agnelli e l’Atletico Madrid avrebbero raggiunto un’intesa di massima per il trasferimento dell’attaccantealla corte di Andrea Pirlo: prestito oneroso (nove milioni di euro) con diritto di riscatto (senza obbligo) fissato a 45 milioni di euro, con la possibilità di rinnovare il prestito per un altro anno. Resterebbero soltanto gli ultimida limare tra i due club.Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, dunque,arriverà con ogni probabilità in quel digià nella giornata di domani, dove sosterrà le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà alla ...

