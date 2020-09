Calciomercato Juventus, salta uno scambio con il Milan? (Di lunedì 21 settembre 2020) Fumata nera in arrivo? Sarebbe questo il presunto verdetto di uno scambio di mercato che il Milan avrebbe provato ad imbastire con la Juventus. I rossoneri, impegnati nel posticipo della 1°giornata di Seria A contro il Bologna, avrebbe incassato un secco no dai bianconeri, con le strade dei due profili messi in ballo che sembrerebbero dunque non convergenti. La trattativa sarebbe nata dalla necessità del Diavolo di rinforzarsi nei reparto attualmente più povero della squadra Milanese, ovvero la difesa. Con l’infortunio di Romagnoli, la situazione già precaria si sarebbe ulteriormente gravata, spingendo Maldini a tuffarsi sul mercato alla ricerca di un nuovo affidabile centrale. Tra i papabili profili ci sarebbe anche un vecchio pallino dei rossoneri, attualmente in forza alla Vecchia ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Fumata nera in arrivo? Sarebbe questo il presunto verdetto di unodi mercato che ilavrebbe provato ad imbastire con la. I rossoneri, impegnati nel posticipo della 1°giornata di Seria A contro il Bologna, avrebbe incassato un secco no dai bianconeri, con le strade dei due profili messi in ballo che sembrerebbero dunque non convergenti. La trattativa sarebbe nata dalla necessità del Diavolo di rinforzarsi nei reparto attualmente più povero della squadraese, ovvero la difesa. Con l’infortunio di Romagnoli, la situazione già precaria si sarebbe ulteriormente gravata, spingendo Maldini a tuffarsi sul mercato alla ricerca di un nuovo affidabile centrale. Tra i papabili profili ci sarebbe anche un vecchio pallino dei rossoneri, attualmente in forza alla Vecchia ...

