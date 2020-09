Calciomercato Juventus | salta Dzeko? “Ecco chi arriva”

(Di lunedì 21 settembre 2020) Oggi potrebbe essere la giornata chiave per quanto riguarda la lunga ed apparentemente interminabile vicenda, e Milik-Roma. Le vicissitudini legali in ballo tra l’attaccante polacco ed il Napoli, bloccherebbero di conseguenza il passaggio del bosniaco alla Vecchia Signora. Dalle parti della Continassa filtrerebbe un certo malumore nei confronti di Aurelio De Laurentiis, che starebbe di fatto allungando i tempi di una trattativa che si sarebbe potuta concludere nell’arco di pochi giorni. Dall’altra parte, anchespingerebbe per approdare alla, in vista della sfida di domenica prossima contro la sua attuale squadra, ovvero la Roma. Intanto, Fabio Paratici nel corso del prepartita di ieri sera, non si è sbilanciato affermando che la situazione attaccanti ...

DiMarzio : #Calciomercato | #ASRoma-#Milik, #Dzeko-#Juventus: tutto in standby - mirkocalemme : Il #Napoli e #Milik avevano praticamente risolto le loro questioni, ma nelle ultime ore la #Roma ha chiesto uno sco… - DiMarzio : #Calciomercato - #Pellegrini (#Juventus): il #Genoa insiste. Il punto sugli esterni - CalcioJcom : New post: Sarri alla Roma, clamorosa idea di Friedkin - fedesa28 : RT @calciomercatoit: ?? #Juventus, #Agnelli contatta #Mendes: serve cedere #CristianoRonaldo a fine stagione (Fonte: Top Calcio 24) ?? #CMIT… -

