Calciomercato Juventus, Pirlo guarda in Spagna: pronto il grande scambio (Di lunedì 21 settembre 2020) L'inizio del campionato potrebbe aver dato più indicazioni di mercato che le settimane precedenti. Dopo la non convocazione di Luca Pellegrini, Andrea Pirlo ha dato un segnale forte decidendo di schierare dal primo minuto Gianluca Frabotta. Un giocatore classe 1999 alla sola seconda presenza in Serie A, che avrebbe superato il ballottaggio con Mattia De Sciglio. Le voci di Calciomercato hanno subito preso la scena, ipotizzando una cessione di Pellegrini nelle prossime ore. Ma le indiscrezioni potrebbero estendersi anche a De Sciglio, che potrebbe essere in partenza nonostante l'assenza momentanea di Alex Sandro. Il numero 2 della Juventus potrebbe essere indietro nelle gerarchie e, siccome gode di apprezzamenti da club importanti, potrebbe rientrare nelle dinamiche d'uscita.

