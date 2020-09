Calciomercato Juventus | niente rinnovo | il colpo arriva gratis

Leggi su tuttojuve24

(Di lunedì 21 settembre 2020) NEWS– Grande entusiasmo alla Continassa per ladopo l’esordio vittorioso di Andrea Pirlo e i suoi in campionato. Uno sguardo, però, sarà rivolto anche al, con diverse piste ancora aperte sia per l’immediato che per il futuro. Fabio Paratici avrebbe intenzione di cercare nuove soluzioni per rinforzare una volta per tutte la squadra del Maestro, andando a puntellare alcune delle zone del campo che avrebbero maggiormente bisogno di innesti di qualità. La squadra del nuovo tecnico sta piano piano capendo le sue idee ma per metterle in pratica bisognerà avere un organico all’altezza e soprattutto funzionale alle richieste tattiche dell’allenatore. LEGGI ANCHE:...