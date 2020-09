Calciomercato Juventus, Morata sbarca a Torino: domani le visite mediche (Di lunedì 21 settembre 2020) L’attesa sembra finita. Alvaro Morata sarebbe pronto per diventare il tanto agognato nuovo numero 9 della Juventus. Il club bianconero, il quale ha consentito allo spagnolo di potersi consacrare nel calcio che conta solo pochi anni fa, sarebbe pronto a riaccoglierlo a braccia aperte. Nonostante le difficoltà incontrate durante le ultime stagioni, l’affondo da parte di Paratici all’attaccante dell’Atletico Madrid sarebbe stato perentorio oltre che repentino. In una manciata di ore infatti sembrerebbe essere stata accantonata l’ipotesi Dzeko. Il bosniaco si sarebbe visto superare sul rettilineo finale dall’ex Real Madrid, pronto a stupire nuovamente con la maglia della Vecchia Signora. E l’attesa potrebbe essere ancora più breve del previsto. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 21 settembre 2020) L’attesa sembra finita. Alvarosarebbe pronto per diventare il tanto agognato nuovo numero 9 della. Il club bianconero, il quale ha consentito allo spagnolo di potersi consacrare nel calcio che conta solo pochi anni fa, sarebbe pronto a riaccoglierlo a braccia aperte. Nonostante le difficoltà incontrate durante le ultime stagioni, l’affondo da parte di Paratici all’attaccante dell’Atletico Madrid sarebbe stato perentorio oltre che repentino. In una manciata di ore infatti sembrerebbe essere stata accantonata l’ipotesi Dzeko. Il bosniaco si sarebbe visto superare sul rettilineo finale dall’ex Real Madrid, pronto a stupire nuovamente con la maglia della Vecchia Signora. E l’attesa potrebbe essere ancora più breve del previsto. LEGGI ANCHE:...

