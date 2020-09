Calciomercato Juventus | i bianconeri tornano alla carica per Morata | riattivati i contatti per lo spagnolo E l’Atletico Madrid…

(Di lunedì 21 settembre 2020) Lascatenata sul mercato.Prosegue spedito il lavoro della dirigenza bianconera per assicurarsi un attaccante di livello da mettere a disposizione del tecnico Andrea Pirlo. Con il mancato via libera della Roma per Dzeko, ancora in attesa dell'evolversi della situazione inerente a Milik, la "Vecchia Signora", si guarda attorno con l'obiettivo di completare quanto prima il reparto avanzato.Più nello specifico, secondo quanto riportato da "Gianlucadimarzio", la dirigenza juventina avrebbe già ripreso icon l'Atletico Madrid per Alvaro. Il clubavrebbe aperto a un prestito oneroso a 10 milioni con diritto di riscatto fissato a 45 milioni di euro, + 2 di bonus.

Edin Dzeko aspetta in trepida attesa la Juve. Sono chiare le intenzioni del bosniaco, promesso sposo di Andrea Pirlo per la prossima stagione. La situazione, però, è al momento bloccata a causa delle ...Buona la prima per Pirlo sulla panchina dei bianconeri Inizia con una vittoria l'avventura in campionato di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. I campioni d'Italia si impongono all'Allian Stad ...Buona la prima per Andrea Pirlo. La Juventus ha battuto la Sampdoria per 3-0 nel posticipo domenicale del primo turno di Serie A regalando il successo al tecnico bresciano, al suo esordio assoluto in ...