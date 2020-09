Calciomercato Juventus, deciso il futuro di Frabotta: lo scenario (Di lunedì 21 settembre 2020) Tra le note positive della Juventus scesa in campo ieri sera contro la Sampdoria, spicca la buonissima prestazione di Gianluca Frabotta. L’esterno sinistro, è stato schierato un po’ a sorpresa da Andrea Pirlo, per sopperire all’assenza di Alex Sandro infortunatosi nel corso della settimana. Prima dell’annuncio delle formazioni ufficiali, il titolare sembrava potesse essere Mattia De Sciglio, ma il Maestro è stato bravo a cogliere tutti in contropiede schierando il giovane classe 1999. Non si trattava dell’esordio in Serie A per Frabotta, in quanto nell’ultima partita dello scorso campionato contro la Roma era stato impiegato nel ruolo di terzino sinistro da Maurizio Sarri. In quel caso, però, il match contava fino ad un certo punto, in quanto la Juventus era ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Tra le note positive dellascesa in campo ieri sera contro la Sampdoria, spicca la buonissima prestazione di Gianluca. L’esterno sinistro, è stato schierato un po’ a sorpresa da Andrea Pirlo, per sopperire all’assenza di Alex Sandro infortunatosi nel corso della settimana. Prima dell’annuncio delle formazioni ufficiali, il titolare sembrava potesse essere Mattia De Sciglio, ma il Maestro è stato bravo a cogliere tutti in contropiede schierando il giovane classe 1999. Non si trattava dell’esordio in Serie A per, in quanto nell’ultima partita dello scorso campionato contro la Roma era stato impiegato nel ruolo di terzino sinistro da Maurizio Sarri. In quel caso, però, il match contava fino ad un certo punto, in quanto laera ...

