Calciomercato Hellas Verona: tentativi per riprendere due protagonisti della scorsa stagione (Di lunedì 21 settembre 2020) Calciomercato Hellas Verona – La dirigenza gialloblu sta lavorando in queste ore per dare a Juric i rinforzi necessari per ritentare il miracolo della scorsa stagione. Ovvero vivere una stagione da protagonisti in Serie A, sfiorando anche l’Europa, grazie a calciatori giovani e affamati che abbiano voglia di mettersi in mostra grazie agli schemi del mister. Tra questi potrebbero esserci due giocatori che hanno fatto parte della rosa proprio nella scorsa stagione. Juric è stato chiaro su cosa manca alla rosa della squadra scaligera per restare competitiva. Non lo ha nascosto nella conferenza stampa prepartita precedente alla gara contro la Roma, pur ben giocata dalla ... Leggi su giornal (Di lunedì 21 settembre 2020)– La dirigenza gialloblu sta lavorando in queste ore per dare a Juric i rinforzi necessari per ritentare il miracolo. Ovvero vivere unadain Serie A, sfiorando anche l’Europa, grazie a calciatori giovani e affamati che abbiano voglia di mettersi in mostra grazie agli schemi del mister. Tra questi potrebbero esserci due giocatori che hanno fatto parterosa proprio nella. Juric è stato chiaro su cosa manca alla rosasquadra scaligera per restare competitiva. Non lo ha nascosto nella conferenza stampa prepartita precedente alla gara contro la Roma, pur ben giocata dalla ...

violanews : Da Verona: interesse Hellas per Ceccherini è reale, si tratta per il prestito. Due concorrenti -… - sportli26181512 : Calciomercato, Dzeko aspetta la Juventus: intanto si allena a Trigoria: L'attaccante bosniaco, convocato da Fonseca… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Verona e #Roma fermati dai legni: 0-0 al Bentegodi. #Dzeko in panchina per 90' - MazelliSofia : RT @Vince_Mirto: ?? #Salcedo verso il ritorno al #Verona: affare in chiusura?? @vivoperlinter @impusino - vivoperlinter : RT @Vince_Mirto: ?? #Salcedo verso il ritorno al #Verona: affare in chiusura?? @vivoperlinter @impusino -