Calcio: Premier; Gundogan positivo al coronavirus (Di lunedì 21 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 21 SET - Il centrocampista del Manchester City Ilkay Gundogan, 29 anni, è risultato positivo al coronavirus. Il giocatore sta osservando un periodo di autoisolamento di 10 giorni, ha ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 21 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 21 SET - Il centrocampista del Manchester City Ilkay, 29 anni, è risultatoal. Il giocatore sta osservando un periodo di autoisolamento di 10 giorni, ha ...

Piolismo433 : RT @DVACMILAN: 'Braccio largo per me si poteva dare calcio di rigore, in Premier League, ne hanno dato uno simile' Salutiamo Sorrentino c… - ItaSportPress : Chelsea, senti Sutton: 'Kepa è il peggior acquisto della storia della Premier League' - - ItaSportPress : Liverpool, Thiago Alcantara si presenta con un record assoluto in Premier League... in soli 45' -… - yy_1234__ : @imlook87 @Enrico1306 Se pensi che Mustafi sia un buon acquisto significa che la premier non la guardi. O in altern… - JastemmoColNAP : @GianForzaNapol1 c'è più calcio in questa festa che in tutta la premier league -