Calcio, motori e tennis in primo piano nel weekend di sport su Sky (Di lunedì 21 settembre 2020) Nella domenica del via alla Serie 2020/21, il match più visto della 1^giornata è stato Juventus-Sampdoria, live con il racconto di Federico Zancan e Daniele Adani dalle 20.45 su Sky sport Serie A, Sky sport Uno e Sky sport 251, con 1 milione 747 mila spettatori medi, l'8% di share e 3 milioni 124 mila spettatori unici. In evidenza anche gli studi prima e dopo il match, con 494 mila...

