Calcio: Azzurre; in Bosnia riparte marcia verso l'Europeo (Di lunedì 21 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 21 SET - riparte da Zenica il cammino della Nazionale femminile, che domani, ore 16, diretta su Rai 2, affronterà la Bosnia Erzegovina a sei mesi di distanza dall'ultimo match disputato ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 21 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 21 SET -da Zenica il cammino della Nazionale femminile, che domani, ore 16, diretta su Rai 2, affronterà laErzegovina a sei mesi di distanza dall'ultimo match disputato ...

