Caduti nel vuoto: mamma, papà e figlia di 4 anni precipitano dal ponte (Di lunedì 21 settembre 2020) Brutto incidente nella giornata di oggi, domenica 20 settembre, in Valsorda, all’altezza del ponte Tibetano. Tre persone appartenenti alla stessa famiglia sono rimaste ferite in una zona già teatro di diversi episodi e infortuni simili. Per cause ancora da chiarire con esattezza, la famiglia – composta da padre, madre e la figlia di quattro anni – sarebbe caduta poco dopo le 17 di domenica nella zona del ponte Tibetano che sovrasta la Valsorda, nel comune di Marano di Valpolicella, nel Veronese. Il ponte tibetano collega il sistema sentieristico di Marano di Valpolicella con quello di Sant’Anna d’Alfaedo e permette una vista spettacolare sulla Val Sorda. Il ponte è sospeso ad un’altezza di circa 40 metri, è lungo 52 ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 settembre 2020) Brutto incidente nella giornata di oggi, domenica 20 settembre, in Valsorda, all’altezza delTibetano. Tre persone appartenenti alla stessa famiglia sono rimaste ferite in una zona già teatro di diversi episodi e infortuni simili. Per cause ancora da chiarire con esattezza, la famiglia – composta da padre, madre e ladi quattro– sarebbe caduta poco dopo le 17 di domenica nella zona delTibetano che sovrasta la Valsorda, nel comune di Marano di Valpolicella, nel Veronese. Iltibetano collega il sistema sentieristico di Marano di Valpolicella con quello di Sant’Anna d’Alfaedo e permette una vista spettacolare sulla Val Sorda. Ilè sospeso ad un’altezza di circa 40 metri, è lungo 52 ...

fpini : I dati di affluenza in #Toscana anticipano la scontata vittoria del #PD e dei suoi alleati. Il battage giornalistic… - Felix01753172 : RT @a70199617: #SIETE CADUTI NEL TRANELLO CITTADINI: CAZZI VOSTRI!NOI CHE SIAMO ABITUATI A LOTTARE CE LA CAVERENO - a70199617 : #SIETE CADUTI NEL TRANELLO CITTADINI: CAZZI VOSTRI!NOI CHE SIAMO ABITUATI A LOTTARE CE LA CAVERENO - giannicanali : Il Senso di una storia! Il Case Study illustra nel dettaglio come nasce e si sviluppa un progetto. Questa volta sia… - Hart82Sci : @ciroaleroby3 Io spero che questi rigori quest'anno non vengano più dati. Successo anche a Parma. Speriamo bene per… -

Ultime Notizie dalla rete : Caduti nel Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Notizie dalla Giunta Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Coronavirus: i pro e i contro del riconoscimento facciale con la mascherina

Il software di Tryolabs ha due componenti principali: gli algoritmi di “posizione” decifrano le diverse parti del corpo, prima che gli algoritmi di “classificazione” decidano se sulla regione facciale ...

La storia bella di "Motosega". Il piccolo pullo è un signor gufo

Aveva 10 giorni quando cadde con il suo nido da un pino abbattuto a Gavorrano. Soccorso dai volontari e curato per tre mesi, sabato scorso è tornato in libertà GAVORRANO. Quando lo hanno trovato, Moto ...

Appartenenze, il libro di Gaetano Lolli, un sali e scendi di emozioni forti che accompagnano il lettore per tutto il tempo

Capistrello – Bella cornice di pubblico alla presentazione del libro Appartenenze, raccolta di racconti di Gaetano Lolli, che i presenti all’evento, hanno avuto modo di apprezzare nella location alles ...

Il software di Tryolabs ha due componenti principali: gli algoritmi di “posizione” decifrano le diverse parti del corpo, prima che gli algoritmi di “classificazione” decidano se sulla regione facciale ...Aveva 10 giorni quando cadde con il suo nido da un pino abbattuto a Gavorrano. Soccorso dai volontari e curato per tre mesi, sabato scorso è tornato in libertà GAVORRANO. Quando lo hanno trovato, Moto ...Capistrello – Bella cornice di pubblico alla presentazione del libro Appartenenze, raccolta di racconti di Gaetano Lolli, che i presenti all’evento, hanno avuto modo di apprezzare nella location alles ...