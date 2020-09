Buoni fruttiferi postali di Poste Italiane del 1986 e rimborso | la guida

(Di lunedì 21 settembre 2020) Continuano ad accumularsi i contenziosi tra risparmiatori e: alla base molto spesso la liquidazione deiemessi a partire da luglio. Non è raro, infatti, che al momento della riscossione i sottoscrittori ottengano una somma molto inferiore a quella promessa dai titoli.: “un brutto pasticcio” Un “brutto pasticcio di” ha definito la situazione appena descritta l’Unione nazionale dei consumatori (Unc). In particolare, è il caso deiemessi a partire da luglioa tenere banco negli ultimi anni. Come sottolineato dalla stessa Unc a ...

InvestireOggi.it

Lo scorso 18 settembre sono state pubblicate sul sito web ufficiale dell’Arbitro Bancario Finanziario tutta una serie di decisioni anche in merito ai buoni fruttiferi postali. Nel dettaglio la sentenz ...I buoni fruttiferi postali sono stati recentemente e sovente al centro delle cronache per i mancati rimborsi da parte di Poste Italiane. In particolare abbiamo trattato dei Bfp della Serie P e Q e del ...è da un po' che non scrivo qua ma negli scorsi giorni un amico mi ha chiesto un consiglio su cosa fare per reinvestire in posta dei buoni fruttiferi scaduti per un tot di 50k. Andando sul sito della p ...