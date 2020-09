Buongiorno e Buon Primo Giorno d’Autunno 2020! Tante IMMAGINI | VIDEO | FRASI e CITAZIONI per salutare l’inizio della nuova stagione

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 22 settembre 2020) Oggi, 22 Settembre, inizia l’Autunno 2020: l’Equinozio, che segna il passaggio alla, “scocca” alle ore 13:31 UTC, 15:31 ora italiana. Nonosquel che si ritiene comunemente, infatti, le stagioni astronomiche non iniziano sempre il21 (che sia settembre, dicembre, marzo e giugno). E’ dunque un’ottima occasione per dare il benvenuto all’Autunno augurando il “” alle persone care. Nella gallery in alto lepiù belle da condividere oggi, di seguitoe tanti. Per approfondire: Equinozio 2020: quando arriva l’Autunno? Perché non inizia il 21 Settembre? ...