Buia (Ance) "Senza una svolta rischiamo di sprecare Recovery Fund"

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 21 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Se non ci sarà unaradicale noi non riusciremo a utilizzare i soldi delFund entro il 2026”. Lo ha detto Gabriele, presidente dell’, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’agenzia di stampa Italpress. Un grido d’allarme, quello del presidente dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili, che punta il dito contro il Governo, che a suo dire non ha messo in atto misure strutturali che possano rilanciare il mondo dell’edilizia. “L’Europa ha stanziato tante risorse verso il green e la sostenibilità, sarebbe folle non andare a prenderle. Abbiamo già dato un chiaro indirizzo al Governo ma bisogna passare dalla teoria ai fatti – ha proseguito -. Dobbiamo ...