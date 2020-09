Boss in Incognito: le anticipazioni della terza puntata (Di lunedì 21 settembre 2020) Questa sera, lunedì 21 settembre 2020, su Rai 2, a partire dalle ore 21:20, andrà in onda la terza puntata della sesta edizione di Boss in Incognito, il docu-reality condotto da Max Giusti che ritorna, quindi, nella collocazione del lunedì.La protagonista della terza puntata sarà Carmela Schettino, proprietaria, insieme al marito Alessandro De Masi, de La Contadina, marchio attivo nel settore della produzione e della vendita della mozzarella di bufala. pubblicato su TVBlog.it 21 settembre 2020 08:11. Leggi su blogo (Di lunedì 21 settembre 2020) Questa sera, lunedì 21 settembre 2020, su Rai 2, a partire dalle ore 21:20, andrà in onda lasesta edizione diin, il docu-reality condotto da Max Giusti che ritorna, quindi, nella collocazione del lunedì.La protagonistasarà Carmela Schettino, proprietaria, insieme al marito Alessandro De Masi, de La Contadina, marchio attivo nel settoreproduzione evenditamozzarella di bufala. pubblicato su TVBlog.it 21 settembre 2020 08:11.

