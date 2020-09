Borse, rischio nuovo lockdown Covid spaventa. Milano perde il 3,75% (Di lunedì 21 settembre 2020) Il rischio di un nuovo lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19 in Europa spaventa le Borse . Sia in Europa che a Wall Strett gli indici sono tutti all'insegna del segno meno. Milano perde il 3,75% . ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Ildi undovuto alla pandemia da-19 in Europale. Sia in Europa che a Wall Strett gli indici sono tutti all'insegna del segno meno.il 3,75% . ...

Il dilagare della pandemia da Covid-19 spaventa le Borse sia in Europa che Oltreoceano e crea incertezza ... è il dilagare della pandemia e il conseguente rischio di nuovi lockdown anche in Europa, ...

Milano, 21 settembre 2020 - Il rischio di un nuovo lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19 in Europa spaventa le borse. Sia in Europa che a Wall Strett gli indici sono tutti all'insegna del segno ...

Indici di Borsa in rosso, alle 10:30 il Dax perde il 2,59%, Cac40 -2,34%, Londra -2,91% su pressioni del settore bancario Quotazioni sul Ftse Mib in calo, Piazza Affari perde il 2,63% a 19.010 punti, ...

