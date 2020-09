(Di lunedì 21 settembre 2020) ANSA, -, 21 SET - Non si arresta la caduta dei listini europei di fronte all'emergenzacon metà della Francia dichiarata zona rossa e il rischio di diffusi lockdown in diversi Paesi. ...

MediasetTgcom24 : La paura coronavirus affossa i listini europei: Milano -3% #borsa - gb46290720 : RT @MediasetTgcom24: La paura coronavirus affossa i listini europei: Milano -3% #borsa - fisco24_info : Borsa: paura Covid piega Europa, Milano -3%: Parigi -2,63%, Londra -3,07%, Francoforte -2,85% - MassimoSantoma2 : RT @MediasetTgcom24: La paura coronavirus affossa i listini europei: Milano -3% #borsa - bianca_caimi : RT @MediasetTgcom24: La paura coronavirus affossa i listini europei: Milano -3% #borsa -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa paura

Tiscali Notizie

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Non si arresta la caduta dei listini europei di fronte all'emergenza Covid con metà della Francia dichiarata zona rossa e il rischio di diffusi lockdown in diversi Paesi. Mil ...A fine mattinata i listini europei perdono oltre il 2% – A Piazza Affari si salva solo Diasorin – Forti vendite su Cnh e sui bancari La settimana inizia in profondo rosso sui mercati europei. A metà m ...La donna ha i capelli bianchi, la camminata incerta e un vestito a fiori un po' sgargiante. Sta in fila sotto al sole nel parcheggio della scuola Troisi a Pianura, ché l'accesso è consentito solo a sc ...