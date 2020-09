Borsa: paura Covid piega Europa, Milano -3% (Di lunedì 21 settembre 2020) Milano, 21 SET - Non si arresta la caduta dei listini europei di fronte all'emergenza Covid con metà della Francia dichiarata zona rossa e il rischio di diffusi lockdown in diversi Paesi. Milano perde ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 21 settembre 2020), 21 SET - Non si arresta la caduta dei listini europei di fronte all'emergenzacon metà della Francia dichiarata zona rossa e il rischio di diffusi lockdown in diversi Paesi.perde ...

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Non si arresta la caduta dei listini europei di fronte all'emergenza Covid con metà della Francia dichiarata zona rossa e il rischio di diffusi lockdown in diversi Paesi. Mil ...

Le Borse di oggi, 21 settembre. I mercati vanno ko sui timori di nuovi lockdown. Euro in rialzo con la revisione del programma Bce

MILANO - Ore 11. La diffusione dei nuovi casi di Covid 19 in molti Paesi europei preoccupa gli investitori, che vedono avvicinarsi un periodo di incertezze acuito dal voto americano e dalla qualità de ...

