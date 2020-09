Borsa: paura contagio, Europa chiude in profondo rosso (Di lunedì 21 settembre 2020) ANSA, - MILANO, 21 SET - Chiusura in forte negativo per le principali Borse europee. La peggiore è stata Francoforte, -4,37%, a 12.542 punti, seguita da Parigi, -3,74%, a 4.792 punti, Madrid, -3,43%, ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 21 settembre 2020) ANSA, - MILANO, 21 SET - Chiusura in forte negativo per le principali Borse europee. La peggiore è stata Francoforte, -4,37%, a 12.542 punti, seguita da Parigi, -3,74%, a 4.792 punti, Madrid, -3,43%, ...

