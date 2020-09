Borsa | Milano chiude in profondo rosso | Ftse Mib -3 | 75%

(Di lunedì 21 settembre 2020) Chiusura in forte calo per ladi, sui timori di una seconda ondata di coronavirus in Europa. A Piazza Affari ilMib ha perso il 3,75% a 18.793 punti, mentre ilAll Share ha ...

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Ulteriore calo delle principali Borse europee verso fine seduta, sui timori di nuovi lockdown per una seconda ondata di coronavirus, in linea con le perdite di Wall Street.