Bonus 500 euro per i lavoratori di Lombardia e Veneto | come fare domanda

L'articolo 44-bis del Decreto Cura Italia prevede l'erogazione di una indennità aggiuntiva, rispetto ai Bonus previsti dallo stesso decreto e dal DL Rilancio, per coloro che lavorano o vivono in alcuni comuni del Veneto e della Lombardia. Si tratta di un Bonus di 500 euro erogato per un massimo di tre mesi, parametrato all'effettivo periodo di sospensione dell'attività, per alcune categorie di lavoratori che, alla data del 23 febbraio 2020 svolgevano la loro attività lavorativa, o erano residenti o domiciliati, nei comuni della prima zona rossa individuata nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020. Chi sono i beneficiari del Bonus aggiuntivo 500

