Bonus 500 euro INPS, nuova indennità Covid per autonomi: requisiti e domanda (Di lunedì 21 settembre 2020) Arriva una nuova indennità per Covid da parte dell’INPS a favore di alcune categorie di lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi in ragione della sospensione delle loro attività lavorative. Il Bonus da 500 euro ha durata di tre mesi, ma può essere richiesto soltanto possedendo alcuni requisiti specifici. Vediamo tutti i dettagli che sono stati diramati con la circolare numero 104 del 18 settembre 2020. nuova Indennità per Covid: arriva il Bonus da 500 euro per 3 mesi Nella circolare vengono spiegati i beneficiari di questo nuovo Bonus da 500 euro: “Sono i collaboratori coordinati e continuativi, i ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 21 settembre 2020) Arriva unaindennità perda parte dell’a favore di alcune categorie di lavoratorie collaboratori coordinati e continuativi in ragione della sospensione delle loro attività lavorative. Ilda 500ha durata di tre mesi, ma può essere richiesto soltanto possedendo alcunispecifici. Vediamo tutti i dettagli che sono stati diramati con la circolare numero 104 del 18 settembre 2020.Indennità per: arriva ilda 500per 3 mesi Nella circolare vengono spiegati i beneficiari di questo nuovoda 500: “Sono i collaboratori coordinati e continuativi, i ...

