Bollettino contagi Covid-19 in Italia, aggiornati al 21 settembre 2020 (Di lunedì 21 settembre 2020) La Protezione Civile ha diramato i dati odierni del Bollettino contagi Covid-19: in Italia oggi 1.350 nuovi casi Nella giornata odierna su 55.862 tamponi sono stati riscontrati 1.350 nuovi positivi, (ieri +1587 su 83.428) di cui 565 casi da screening. Il numero dei decessi nella giornata di oggi è pari +17 (ieri 15), i guariti +352 (ieri +635), i nuovi pazienti in terapia intensiva +10 (ieri +7, tot 232), i ricoveri +110 (ieri -15, tot 2475), i positivi +981 (ieri +937, tot 45079). Esaminando i dati del Bollettino in base al numero maggiore di casi per regioni e province risultano: in Campania 243 casi, nel Lazio 198, in Emilia-Romagna 116, Veneto 103, Lombardia 90, Toscana 84, Puglia 81, Sicilia 75, Roma 168, Napoli 156, Caserta 57, Palermo 43, Torino 40, Bari 37, Genova 35, Treviso 31, ... Leggi su zon (Di lunedì 21 settembre 2020) La Protezione Civile ha diramato i dati odierni del-19: inoggi 1.350 nuovi casi Nella giornata odierna su 55.862 tamponi sono stati riscontrati 1.350 nuovi positivi, (ieri +1587 su 83.428) di cui 565 casi da screening. Il numero dei decessi nella giornata di oggi è pari +17 (ieri 15), i guariti +352 (ieri +635), i nuovi pazienti in terapia intensiva +10 (ieri +7, tot 232), i ricoveri +110 (ieri -15, tot 2475), i positivi +981 (ieri +937, tot 45079). Esaminando i dati delin base al numero maggiore di casi per regioni e province risultano: in Campania 243 casi, nel Lazio 198, in Emilia-Romagna 116, Veneto 103, Lombardia 90, Toscana 84, Puglia 81, Sicilia 75, Roma 168, Napoli 156, Caserta 57, Palermo 43, Torino 40, Bari 37, Genova 35, Treviso 31, ...

wam_the : Covid, 12 casi in Irpinia: sette nel baianese - infoitinterno : Coronavirus in Italia, il bollettino: in calo i nuovi contagi (1350), ma con 28mila tamponi in meno. 17 le vittime - TuttoSalerno : CORONAVIRUS - Protezione Civile, il bollettino: lieve calo dei nuovi contagi - FirenzePost : Coronavirus, bollettino del 21 settembre: 17 morti (totale 35.724), in calo i contagi (1350), diminuiscono i tamponi - ottovanz : RT @Avvenire_Nei: Coronavirus. In calo i contagi (con meno tamponi), ma ci sono 120 ricoveri in più -