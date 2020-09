Bergonzi: "Bonucci? Mancato rigore è conferma di quanto detto da Rizzoli" (Di lunedì 21 settembre 2020) Nel corso di “Il Sogno Nel Cuore” in onda su Radio Crc l’ex arbitro Mauro Bergonzi ha detto la sua sulla mancata concessione del calcio di rigore alla Sampdoria ieri allo Stadium contro la Juventus. Leggi su tuttonapoli (Di lunedì 21 settembre 2020) Nel corso di “Il Sogno Nel Cuore” in onda su Radio Crc l’ex arbitro Maurohala sua sulla mancata concessione del calcio dialla Sampdoria ieri allo Stadium contro la Juventus.

juve6difila : @Manseo86 @CorSport A parte che un anno fa i piu' colpiti dalla regola su quei rigori assurdi siamo stati noi (a De… - sscalcionapoli1 : Bergonzi: 'Il mani di Bonucci non era rigore, gli altri arbitri prendano esempio da Piccinini' #SerieATIM - napolista : Bergonzi: “Il mani di Bonucci non era rigore, gli arbitri prendano esempio” L’ex arbitro a Radio CRC: “L’episodio d… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'ANALISI - L'opinione di Bergonzi: 'Il mani di Bonucci non era rigore, gli altri arbitri prendano esempio da Piccinini… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'ANALISI - L'opinione di Bergonzi: 'Il mani di Bonucci non era rigore, gli altri arbitri prendano esempio da Piccinini… -