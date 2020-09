Bella Storia è il nuovo singolo di Fedez dal sapore anni ’80 (Di lunedì 21 settembre 2020) Si intitola Bella Storia il nuovo singolo di Fedez. Il brano sarà disponibile in radio e in digital download da venerdì 25 settembre e segue il successo di Bimbi Per Strada, hit estiva certificato disco di platino. Ad annunciare il nuovo singolo è stato lo stesso Fedez attraverso un post sui social giunto nella giornata di oggi. Con una foto di spalle e i capelli colorati che nascondono il simbolo della pace e dell’amore, Fedez comunica ai fan che al rilascio del nuovo singolo inedito manca solo qualche giorno. Il brano sarà disponibile per l’ascolto già da questo venerdì, pronto a riportare il rapper in alta rotazione radiofonica dopo il ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 21 settembre 2020) Si intitolaildi. Il brano sarà disponibile in radio e in digital download da venerdì 25 settembre e segue il successo di Bimbi Per Strada, hit estiva certificato disco di platino. Ad annunciare ilè stato lo stessoattraverso un post sui social giunto nella giornata di oggi. Con una foto di spalle e i capelli colorati che nascondono il simbolo della pace e dell’amore,comunica ai fan che al rilascio delinedito manca solo qualche giorno. Il brano sarà disponibile per l’ascolto già da questo venerdì, pronto a riportare il rapper in alta rotazione radiofonica dopo il ...

