Belen Rodriguez, il suo fidanzato organizza una festa a sorpresa: chi c'era e dove hanno festeggiato (Di lunedì 21 settembre 2020) festa di compleanno in compagnia di amici e parenti per Belen Rodriguez . La showgirl argentina ha compiuto 36 anni il 20 settembre e ha festeggiato in un locale di Cremona. La giornata si è svolta in ... Leggi su leggo (Di lunedì 21 settembre 2020)di compleanno in compagnia di amici e parenti per. La showgirl argentina ha compiuto 36 anni il 20 settembre e hain un locale di Cremona. La giornata si è svolta in ...

infoitcultura : Belen Rodriguez a Cremona: tanti selfie in piazza Stradivari - infoitcultura : Belen Rodriguez, 36 anni e quella frase per il suo Stefano – FOTO - infoitcultura : Belen Rodriguez, compleanno senza freni: festa con Spinalbese, lei è miss 'Maglietta bagnata' - DonnaGlamour : Belen festeggia 36 anni con Antonino Spinalbese: il party in famiglia - zazoomblog : Belen Rodriguez: festa di compleanno esagerata per i 36 anni - #Belen #Rodriguez: #festa #compleanno -