Belen Rodriguez, compleanno in famiglia con il nuovo fidanzato Antonino Spinalbese (Di lunedì 21 settembre 2020) Belen Rodriguez il 20 settembre ha compiuto 36 anni, e per l’occasione ha festeggiato con gli affetti più cari in una location immersa nel verde per un pomeriggio condito anche da canti e balli. Con lei Antonino Spinalbese (QUI chi è), la sua nuova fiamma che con questa presenza a un evento di famiglia dimostra di fare sul serio e di essersi ben integrato nel clan dei Rodriguez. Anche il nuovo fidanzato Antonino Spinalbese alla festa di Belen Rodriguez Benché latitino stories in cui i due sono insieme, è la stessa Belen a informaci del fatto che ci sia anche Antonino, visto che lo riprende mentre accanto a lei guida in ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 21 settembre 2020)il 20 settembre ha compiuto 36 anni, e per l’occasione ha festeggiato con gli affetti più cari in una location immersa nel verde per un pomeriggio condito anche da canti e balli. Con lei(QUI chi è), la sua nuova fiamma che con questa presenza a un evento didimostra di fare sul serio e di essersi ben integrato nel clan dei. Anche ilalla festa diBenché latitino stories in cui i due sono insieme, è la stessaa informaci del fatto che ci sia anche, visto che lo riprende mentre accanto a lei guida in ...

