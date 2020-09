Belen ringrazia dopo la festa di compleanno | “Per tutto quest’amore” Foto e Video

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 21 settembre 2020)sapeva già di essere molto fortunata maladiche le hanno organizzato ieri famiglia ed amici non ha più dubbi e arriva il suo grazie “perquest’amore” ().Rodriguez su Instagram mostra tanti momenti dellaa sorpresa con tutti le persone a lei più care ma più dimostra il brevecon gli abbracci alla famiglia. Credeva di andare a pranzo con Antonino Spinalbese ma in campagna in una bellissima location, molto accogliente, si è trovata tutti in jeans pronti a festeggiarla. Jeremias la prende tra le braccia sollevandola come una bimba, papà Gustavo e mamma Veronica le girano ...