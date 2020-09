BCE verso possibile revisione programma PEPP

(Di lunedì 21 settembre 2020) (Teleborsa) – La Banca Centrale Europea avrebbe avviato unadel, il principale strumento adottato per combattere la crisi post pandemia, che secondo alcune fonti dell’Eurotower potrebbe portare a cambi importanti all’interno dei programmi di acquisto di titoli. Stando a quanto riporta il Financial Times, che avrebbe acquisito la notizia da due membri del consiglio direttivo, lacoinvolgerà soprattutto lo schema di acquisto straordinario dei titoli, in particolare la durata e la flessibilità del piano. Nella fattispecie, si starebbe considerando in che misura il piano di acquisto potrebbe essere prolungato nei lungo termine. Secondo un membro del consiglio direttivo avere questa flessibilità extra è stato molto utile: “Dovremo esaminare questo strumento molto ...

filippo_nesi : @Schmit_Henri @Arturo_Parisi A parte che lo spread è solo un differenziale, se fosse vera la sua tesi, oggi con deb… - filippo_nesi : @Schmit_Henri @Arturo_Parisi Nel 2011 il debito/PIL era ancora attorno al 110%, oggi viaggiamo verso il 160%. Eppur… - Achisifigliotu : @AB_Insights_IT Ci sono due tipi di debito pubblico, quello verso i creditori, che va assolutamente saldato, e quel… - infoiteconomia : Banche: Bce verso la revoca dello stop ai dividendi da inizio 2021 - Andreacocco87 : RT @VitoLops: Altro guinness finanziario innescato dalla liquidità. Per la prima volta nella storia #Euribor a 3 mesi (che interessa molti… -

Ultime Notizie dalla rete : BCE verso

(Teleborsa) - La Banca Centrale Europea avrebbe avviato una revisione del PEPP, il principale strumento adottato per combattere la crisi post pandemia, che secondo alcune fonti dell'Eurotower potrebbe ...MILANO - Ore 11. La diffusione dei nuovi casi di Covid 19 in molti Paesi europei preoccupa gli investitori, che vedono avvicinarsi un periodo di incertezze acuito dal voto americano e dalla qualità de ...“Il denaro non dovrebbe semplicemente ricostruire l’Europa: dovrebbe ricostruire un’Europa migliore”. Parola di Joseph Stiglitz, premio Nobel per l’economia nel 2001, che domenica in collegamento con ...