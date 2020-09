Batman è un personaggio immaginario | la storia e la fotografia di Bill Smith sono satira

(Di lunedì 21 settembre 2020) il 12 luglio 2020 su Facebook è stata pubblicata la foto di un uomo con una lunga barba e con una maschera simile a quella del supereroeideato da Bob Kane eFinger le cui avventurepubblicate dalla DC Comics. L’immagine è accompagnata da questo commento: «esisteva nella vita reale, si chiamava, originario dell’Inghilterra, emigrò a New York nel 1870. L’uomo possedeva un negozio, dopo che fu attaccato più volte e la polizia non fece nulla, lui si mise a caccia di ladri di notte. Lasciava il suo negozio ad un giovane assistente di nome Robin e camminava per le strade alla ricerca di possibili criminali, vandali e ubriaconi. I registri ...

Olimpy281 : @IStremato @fanpage continuo a dedurre che lei legge solo quel che le fa più comodo. se avesse letto tutti i miei t… - MegaNerd__ : RT @MegaNerd__: ?? Benvenuti nel #BatmanDay! La giornata di oggi sarà interamente dedicata al Cavaliere Oscuro, ecco tutti gli eventi e le i… - ilbutman : Video YouTube - Vashtheberserk : Ci sono personaggio che anche chi non ha mai aperto un fumetto o un cinecomics conosce sono pocchissimi beh Batman… - antoniochronos : RT @wireditalia: Si celebra oggi il #BatmanDay, 19 settembre. Lo festeggiamo anche noi con una top 10 delle sequenze cinematografiche più f… -

Ultime Notizie dalla rete : Batman personaggio

In occasione dei festeggiamenti per il Batman Day, Monolith Edition ha annunciato Batman: Gotham City Chronicles – The Roleplaying Game, un nuovo gioco di ruolo dedicato al Cavaliere Oscuro. Il gioco ...In occasione del Batman Day, Zack Snyder ha voluto celebrare l’importanza dell’iconico Uomo Pipistrello. Il 19 Settembre è la giornata dedicata al personaggio della DC Comics, con eventi, attività e s ...29/08/2020 | Addio a Chadwick Boseman, è morta a 43 anni la star di Black Panther 28/08/2020 | Daisy Ridley: Nessuna proposta di lavoro dopo la saga di Guerre Stellari 26/08/2020 | Il trailer e il pos ...