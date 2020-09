Bassetti plaude agli italiani andati a votare senza paura: “Catastrofisti zittiti” (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma, 21 set – Andare a votare con la mascherina per poi impugnare la matita con il timore che non fosse sanificata non ha fermato i cittadini, visti i buoni dati sull’affluenza (si vota fino alle 15 di oggi). “I catastrofisti sono stati zittiti dall’intelligenza degli italiani“, commenta all’AdnKronos Salute l’infettivologo Matteo Bassetti. “Qualcuno diceva che non si doveva tornare a scuola, che non si doveva votare, che doveva rimanere tutto chiuso e che saremmo tutti morti di Covid-19 – fa presente l’esperto -. Nella realtà la scuola ha ripreso grazie alle misure messe in pratica, e il voto si sta svolgendo con assoluta tranquillità. Io sono andato a votare e ho visto un rispetto delle regole eccezionale da parte di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma, 21 set – Andare acon la mascherina per poi impugnare la matita con il timore che non fosse sanificata non ha fermato i cittadini, visti i buoni dati sull’affluenza (si vota fino alle 15 di oggi). “I catastrofisti sono stati zittiti dall’intelligenza degli“, commenta all’AdnKronos Salute l’infettivologo Matteo. “Qualcuno diceva che non si doveva tornare a scuola, che non si doveva, che doveva rimanere tutto chiuso e che saremmo tutti morti di Covid-19 – fa presente l’esperto -. Nella realtà la scuola ha ripreso grazie alle misure messe in pratica, e il voto si sta svolgendo con assoluta tranquillità. Io sono andato ae ho visto un rispetto delle regole eccezionale da parte di ...

