“Bambino sviene a scuola per colpa della mascherina” | il Ministero chiarisce | nessuna correlazione

Leggi su bufale

(Di lunedì 21 settembre 2020) “Bambinopermascherina”? Il 16 settembre ci eravamo occupati del caso con un’analisi in corso/editoriale nell’attesa di nuovi sviluppi. La vicenda aveva avuto in unaelementare di Verona dove un alunno, dopo ore trascorse in classe con la mascherina sul viso, aveva avuto un mancamento. La notizia aveva riacceso le polemiche sulla sicurezza delle mascherine per la salute, specie sui bambini. Per esempio, un articolo al vetriolo comparso su Oltre.TV sostiene con forza la tesipericolosità delle mascherine e invita i genitori a prestare attenzione. I primi titoli Continuando da Oltre.TV, L’Arena pubblicava un articolo simile, dunque dando per scontato che il piccolo si fosse sentito ...